Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК

В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России», — отметили в ведомстве.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в здание через окно и несколько раз ударил хозяйку электрошокером, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, нападение могло произойти с целью ограбления. В СК пообещали проверить и отработать все версии нападения на Памфилову, в том числе и в связи с ее профессиональной деятельностью.

Сама Памфилова позже описала внешность нападавшего. По ее словам, это был высокий мужчина в маске. Глава ЦИК рассказала, что получила синяки и царапины. Она отбилась от нападающего с помощью стула. Получив сопротивление, злоумышленник убежал. Памфилова подчеркнула, что не только испытывает физическую боль, но и находится в шоке.