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Выставку заводских станков времен войны открыли в ульяновском сквере

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Сквер Моторостроителей открыли в Ульяновске. Он расположился в Железнодорожном районе рядом с Ульяновским моторным заводом. В ходе благоустройства обустроены новые дорожки, смонтирована система освещения, установлены скамейки и урны.

Также в сквере Моторостроителей организована выставочная площадка производственных станков, на которых в годы Великой Отечественной войны работали заводчане, пишет 1ul.ru. Еще одним подарком к Дню города стал запуск фонтана в парке «Винновская роща».

Как стало известно ранее, в Ульяновске на эспланаде между Соборной площадью и площадью Ленина высадят 24 новые ели. Ими заменят умершие деревья. Работы запланированы на осень.

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