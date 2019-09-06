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Продажу алкоголя ограничат в Астрахани в связи с Днем города

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В Астрахани 7 и 14 сентября во время празднования Дня города с 16 до 22 часов вводится ограничение продажи алкогольной продукции в районе набережной Волги от Дворца бракосочетания до памятника Петру I, 13 сентября с 17 до 22 часов — в границах площади имени Ленина.

А 15 сентября с 17 до 19 часов нельзя будет торговать спиртным в границах парка имени Ленина в Трусовском районе, площадки у Дома офицеров Каспийской флотилии и микрорайоне Бабаевского, информирует «Астрахань 24».

Напомним, в Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний. Такие напитки нельзя будет купить в ресторанах, кафе, барах и магазинах.

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