Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Источник в аппарате российского правительства опроверг слухи о подготовке повышения пенсионного возраста до 70 лет. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

Ранее, 5 сентября, «Независимая газета» со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина писала, что в кабинете министров была создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой второго этапа пенсионной реформы. По словам депутата, этот этап якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 70 лет.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил источник агентства, комментируя эту информацию.

Ранее в сентябре Пенсионный фонд России предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений. В частности, ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

В прошлом году пенсионный возраст в России был повышен на пять лет. После десятилетнего переходного периода женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Государство предложило людям предпенсионного возраста программу бесплатного профессионального обучения. Благодаря ей повысить свою квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян.