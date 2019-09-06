Прямой эфир

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источник в аппарате российского правительства опроверг слухи о подготовке повышения пенсионного возраста до 70 лет. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

Ранее, 5 сентября, «Независимая газета» со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина писала, что в кабинете министров была создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой второго этапа пенсионной реформы. По словам депутата, этот этап якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 70 лет.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил источник агентства, комментируя эту информацию.

Ранее в сентябре Пенсионный фонд России предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений. В частности, ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

В прошлом году пенсионный возраст в России был повышен на пять лет. После десятилетнего переходного периода женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Государство предложило людям предпенсионного возраста программу бесплатного профессионального обучения. Благодаря ей повысить свою квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме прокомментировали идею ПФР о новом порядке выплаты пенсий
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019