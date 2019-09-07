Но можно рукопись купить: открылась ярмарка современного искусства

Советский нонконформизм и китч нулевых, реконструкция квартиры Мамышева-Монро и дизайнерская мебель из Китая, наконец, 140-метровое полотно, которое расписывают ведущие российские художники на глазах у публики, — всему этому нашлось место на VII международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином дворе . Множество столичных галерей и музеев представили лучшее, что у них есть, а «Известия» полюбовались и приценились к экспериментам.

Больше, выше, дороже

Для ценителей искусства, не собирающихся расставаться с крупными суммами, Cosmoscow интересна в первую очередь возможностью увидеть в одном месте произведения из частных коллекций, которые мало того что не выставляются в музеях, так еще и могут в любой момент уйти к новому владельцу и вовсе исчезнуть из поля зрения арт-сообщества.

Но не стоит думать, что работ музейного уровня здесь нет: лучшие вещи многих отечественных авторов XX–XXI веков — именно в частных руках. Так, например, на Cosmoscow отдельное помещение — лаунж для приемов — было декорировано огромным полиптихом Дубосарского и Виноградова «Подводный мир» , который полтора года назад выставлялся в Третьяковской галерее. Здесь же изображение беззаботного веселья людей-амфибий выглядит особенно уместно: вдоль холста на VIP-приеме дефилировали официанты с шампанским и закусками, будто продолжая сюжет произведения в реальной жизни. Ирония вполне в духе знаменитого арт-дуэта.

Другое монументальное произведение — четырехметровое полотно «Пара» Олега Целков а — разместилось на стенде аукциона Sovcom. Фирменные целковские лица-овалы, «светящиеся» изнутри краски, великолепный контраст гладкой поверхности и выпуклых хаотичных мазков — будто картину кто-то повредил, — весомые аргументы для коллекционеров, которых не отпугнет цена: €225 тыс. придется выложить за возможность перехватить полотно до публичных торгов.

Похоже, на Cosmoscow-2019 это ценовой рекорд. И, конечно, таких вещей — единицы. В основном же галеристы ориентируются на более экономных собирателей. Один из трендов — акцент на тиражную графику, самый доступный способ обзавестись произведением искусства авторства известного художника.

Вышли в тираж

Сразу несколько экспонентов сделали ставку на оттиски: Altmans Gallery вывесила литографии Марка Шагала и гелиогравюры Сальвадора Дали , Jart продемонстрировала широкий выбор советских и российских шелкографий, а Shaltai Editions — совместный с Третьяковской проект «Новый архив тиражированного искусства»: книга художника (livre d’artist), среди авторов которой — Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Хаим Сокол, Андрей Кузькин, Таус Махачева и др.

Еще один масштабный коллективный проект, но уже не подлежащий продаже и создаваемый прямо в процессе работы ярмарки — «Философия общего дела» : известные российские художники (Владимир Дубосарский, Константин Звездочётов, Ирина Корина, Миша Most, Гоша Острецов, Павел Пепперштейн и другие) на глазах у зрителей расписывают 140-метровое полотно.

Всё это снимают камеры, в том числе сферические (360-градусные), а по вечерам освещают специально закрепленные лампы. Получается акция-перформанс, результатом которого станет (парадокс!) традиционная живопись. После окончания Cosmoscow готовое произведение будет разрезано на смысловые части и выставлено уже в качестве художественной серии неподалеку от Гостиного двора — в галерее Red Line на Красной площади.

Вообще, на Cosmoscow все стараются удивить зрителя. Кто-то берет размахом произведений, кому-то достаточно продемонстрировать действительно редкие работы — например, «Веллум» выставил абстрактные акварели Анатолия Зверева, созданные в 1950-х годах и обгоревшие во время пожара в доме великого коллекционера Георгия Костаки . А, например, «Эритаж» привлекает внимание неожиданными объектами и жанрами — привезенные в столицу дизайнерские столы, вазы и кресла из Китая выглядят как полноценные скульптуры.

Искусный интеллект

Из крупных арт-институций Москвы в работе ярмарки приняли участие «Гараж» и Московский музей современного искусства. И оба подошли к делу концептуально. ММОМА в своем полукруглом пространстве демонстрирует всего две работы — «Супрематическую композицию» Георгия Стернберга (1925) и видеоарт Уты Бекая «Слепой король» (2018). Как сообщается, это первое и последнее на данный момент пополнения коллекции музея. «Гараж» же решил воссоздать квартиру Владислава Мамышева-Монро, в которой художник создавал фотосерию «Барби» (2005). Подлинные материалы, связанные с проектом, здесь сопровождаются копиями и репликами, с которыми зрители могут взаимодействовать.

Еще одна некоммерческая экспозиция на Cosmoscow — «Искусственный вгляд» куратора Александра Куренкова . Она собрана из произведений московских и петербургских коллекционеров, и среди представленных авторов встречаются громкие имена — Луиз Буржуа, Владимир Вейсберг, Эдуард Штейнберг, Виктор Пивоваров, Франциско Инфанте и др. Но интереснее даже не сами экспонаты, а их подбор: некоторые из них отобрал Куренков, а часть была «рекомендована» искусственным интеллектом , в основе которого разработанный учеными автоматизированный алгоритм эстетической оценки. Проще говоря, компьютер теперь не только создает художественные произведения, но и выносит вердикт результатам человеческого творчества.

Звучит жутковато, но сам факт присутствия такого проекта на Cosmoscow свидетельствует, что человек все же пока более чуток к красоте и может ее видеть даже в таких «бесчеловечных» идеях. Ну а пока одним из главных критериев успеха в арт-мире будут продажи (и все ярмарки нацелены именно на это), беспокоиться не о чем. Деньги по-прежнему принадлежат людям, да и искусство — тоже.