В США две сестры получили звания генерала

Впервые за 244-летнюю историю американской армии сразу двум сестрам присвоили генеральские звания. Об этом 6 сентября сообщает USA Today.

Одна из женщин, 53-летняя Мария Баретт, стала генерал-майором. Она отвечает за безопасность армейских информационных сетей. А ее младшая сестра — 51-летняя Пола Лоди служит в звании бригадного генерала в корпусе военных медиков.

По словам министра Сухопутных войск ВС США Райана Маккарти, те, кто прошел долгий служебный путь с обеими сестрами, не нашли ничего удивительного в этой новости.

«Баретт и Лоди хорошо зарекомендовали себя на протяжении всей своей карьеры на различных командных должностях и во время многочисленных командировок в районы боевых действий», — отметил, в свою очередь, начальник штаба Сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл.

Согласно статистике, приведенной в докладе организации Service Women’s Action Network (SWAN), выступающей в поддержку женщин-военнослужащих, в ВС США за последние девять лет удвоилось — с 30 до 63 — число женщин, имеющих генеральские или адмиральские звания.

В докладе также сообщается, что американкам по-прежнему закрыт путь в части специального назначения. Однако в 2012 году женщинам было разрешено служить водителями автомашин, связистами, медсестрами, операторами радаров, механиками, разведаналитиками, пилотами вертолетов поддержки.