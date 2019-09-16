Батареи потопления: береговые войска получат сверхмощную артиллерию

Артиллерийские бригады береговых войск получат на вооружение батареи сверхмощных пушек 2С7 «Пион». Эти орудия, поражающие цель в радиусе 50 км, после недавней модернизации стали способны уничтожать и малоразмерные объекты. Кроме того, бригады усилят радиолокаторами «Зоопарк», предназначенными для контрбатарейной борьбы и поиска целей. Сочетание такой военной техники, по мнению экспертов, может сорвать высадку морского десанта любого вероятного противника.

Сверхмощные и точные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Пион» первым получит 11-й Армейский корпус (АК) береговых войск Балтийского флота, который дислоцируется в Калининградской области. Установки должны поступить в конце текущего или в начале следующего года, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.

Десант не пройдет

В состав 11-го АК входят мотострелковые, ракетные, артиллерийские, зенитные полки и бригады. Особую известность получила 152-я ракетная бригада — точнее, ее комплексы «Искандер-М», появление которых на берегах Балтики наделало много шума в странах НАТО.

В АК также есть 244-я гвардейская артиллерийская бригада, которая, скорее всего, и получит новые сверхмощные орудия, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Дальнобойные «Пионы» серьезно укрепят калининградскую группировку, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Эти пушки могут «работать» как по сухопутным, так и по морским целям. Вместе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», а также 220-мм реактивными системами залпового огня «Ураган» они представляют серьезную силу.

Попадание даже одного 203-мм снаряда способно вывести из боя корвет, фрегат или крейсер. Современные корабли не имеют брони, максимум могут защитить экипаж от осколков, отметил эксперт.

Как рассказал «Известиям» ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман, корректируемые боеприпасы «Пионов» лучше использовать против особо важных стационарных объектов. И пока не совсем понятно, хватит ли этим пушкам дальности стрельбы, чтобы поражать десантные и боевые корабли.

— Но «Пионы» эффективны для борьбы с десантными катерами и судами поддержки, — пояснил Михаил Кофман. — Это оружие — дешевое и эффективное решение проблемы в момент, когда береговые противокорабельные ракетные комплексы израсходуют свой боекомплект. Во время высадки десанта противник будет стремиться захватить превосходство в воздухе. Поэтому применение беспилотников для наведения снарядов «Пионов» будет затруднено. В этой ситуации расчетам 2С7 могут оказать помощь радиолокаторы «Зоопарк». Они будут обнаруживать цели и корректировать огонь.

Пять снарядов за две минуты

Масштабная модернизация артиллерийских установок «Пион» калибра 203-мм началась несколько лет назад. Основными целями для «Пионов» считаются важные объекты противника в тактической глубине. В их число входят пункты управления, узлы связи, позиции артиллерии и тактических ракет, вертолетные площадки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Долгое время главной задачей «Пионов» было нанесение удара специальными ядерными боеприпасами, что не требовало высокой точности. С появлением боеприпасов и суббоеприпасов высокой точности орудия получили возможность эффективно бороться с малоразмерными, в том числе морскими, целями.

Важным элементом обновленных самоходок стала более совершенная система боевого управления огнем. Возможность интегрирования батарей «Пионов» в автоматизированную систему управления войсками (АСУ) позволит артиллеристам получать в режиме реального времени сведения о потенциальных целях от разведчиков всех родов войск — Сухопутных, ВКС, ВДВ и ВМФ.

В состав батарей сверхмощных артсистем в перспективе могут войти свои беспилотные разведывательные аппараты. Они будут наводить орудия большой дальности на цели и корректировать огонь.

САУ «Пион» была принята на вооружение в 1975 году и до сих пор остается самой мощной серийной дальнобойной полевой пушкой. Вес артсистемы — более 45 т. Она способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит до 110 кг. САУ может передвигаться по шоссе со скоростью до 50 км/ч. В общей сложности в течение десяти лет было выпущено более 500 сверхмощных систем. Сегодня около 200 из них эксплуатируется в иностранных армиях, в том числе на Украине, в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане.

Всевидящий «Зоопарк»

«Зоопарк» станет ушами и глазами для САУ. Это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, размещенный на шасси МТ-ЛБ. На вооружение российской армии поступил в 2007 году, и как минимум несколько машин прошли боевое крещение в Сирии.

Комплекс обнаруживает летящие в воздухе боеприпасы с помощью РЛС, после чего электроника вычисляет траекторию их полета. Это позволяет определить не только место, откуда были выпущены снаряды, но и район падения. Причем «Зоопарк» уверенно действует и при массированном артналете противника, засекая сразу несколько огневых точек.

Такие возможности комплекса позволяют эффективно корректировать работу собственных артсистем. В режиме реального времени он дает целеуказания своим артиллерийским расчетам, что позволяет уничтожать артиллерию противника на позициях. Информация с РЛС «Зоопарка» благодаря войсковой АСУ может передаваться другим родам войск.

РЛС «Зоопарка» также способна принимать информацию от беспилотников и передавать ее. Следить за воздушным пространством в зоне ответственности, сопровождая различные летательные аппараты противника или гражданские воздушные суда. И самое важное — «Зоопарк» хорошо видит надводные цели, в том числе малоразмерные.

Минобороны продолжает усиливать ВМФ и береговые войска. У флота скоро появится специальная версия новейшего сверхдальнего беспилотного летательного аппарата «Альтиус». Ее планируется использовать для разведки и целеуказания. Дрон оснастят инновационными сверхдальними радиолокаторами и оптико-электронными системами. «Альтиус» способен находить цели на расстоянии в тысячи километров от российских берегов, что серьезно затруднит проведение десантных операций любому противнику.