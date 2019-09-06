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Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. После этого некоторые участники акции начали кидать в сотрудников полиции горящий мусор и другие предметы.

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Инцидент произошел в районах Принц Эдвард Роуд Вест и Сай Юнг Чой, передает «РИА Новости». Также полиция разгоняла резиновыми пулями протестующих у полицейского участка в районе Монг Кок.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на не согласных с политикой Пекина.

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