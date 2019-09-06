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Построенный на частные средства стадион «Авиатор» открылся в Липецке

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В Липецке открыли стадион «Авиатор», который построил предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в него личные 20 млн рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены.

На новой арене военного городка есть беговые дорожки, футбольное поле с искусственным ворсом 50 мм. Этот газон Липецку подарил при содействии врио губернатора Минспорт, сообщает GOROD48.

В честь открытия мэрия провела праздник «Спортивный калейдоскоп». Посетители увидели разнообразные показательные выступления, спортивные игры и эстафеты, мастер-классы. В этот день на футбольном поле работали сразу 14 спортивных площадок.

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