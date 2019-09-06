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Основатель «Рольфа» отказался возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, объявленный в международный розыск, отказался возвращаться в Россию до того момента, пока уголовное дело, открытое против него, не будет прекращено. Он также заявил в пятницу, 6 сентября, что рассчитывает на то, что Австрия откажет в его экстрадиции.

«Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина», — цитирует Петрова «Интерфакс».

По словам бизнесмена, за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела против него не нашли ничего конкретного.

Ранее в этот же день следователь официально объявил Сергея Петрова в международный розыск, а Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгии Кафкалии и бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, сообщает телеканал «360».

27 июля в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело в связи с выводом за рубеж 4 млрд рублей по ст. 193.1 УК РФ. В соответствии со статьей бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

В СКР отметили, что Петров, помимо «Рольф» и «Рольф Эстейт», владеет кипрской компанией «Панабел Лимитед». По версии следствия, в 2014 году он по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене — за 4 млрд рублей.

Эти средства через московский банк, подконтрольный бизнесмену, были переведены его соучастниками со счета «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийской кредитной организации. В результате деньги достались самому Петрову.

При этом Петров заявил, что законность сделки проверяли независимые аудиторы. По его словам, он не принимал участия в заключении контрактов, так как тогда официально оставил бизнес — в тот год он был депутатом Госдумы и не мог вести предпринимательскую деятельность.

К настоящему времени единственным задержанным по этому делу является директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро. Он находится под домашним арестом.

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