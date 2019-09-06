Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.

Если обвинение не обжалует это решение, то заключенные смогут покинуть колонию 17 сентября, пишет «Газета.ру».

Футболисты отбывают наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области. 11 августа начальник исправительного учреждения заявил, что предоставит Мамаеву и братьям Кокориным положительную характеристику для условно-досрочного освобождения.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы.

В октябре прошлого года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».