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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги чемпионата России по аквабайку

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Фото: пресс-служба Чемпионата России по аквабайку/jetskirussia.ru
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10 сентября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная итогам чемпионата России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк».

С 6 по 8 сентября в Казани в акватории озера Нижний Кабан состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

О результатах главного старта года, итогах российского сезона в аквабайке, перспективах спортсменов на грядущих международных соревнованиях — чемпионате мира и Европы и планах на будущий год, - расскажут участники пресс-конференции:

  • Михаил Ершов, главный организатор чемпионата России по аквабайку, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку;
  • Андрей Краснов, председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку;
  • Сергей Чемезов, бронзовый призер этапа чемпионата мира по аквабайку 2019, чемпион России по аквабайку 2018 в дисциплине «фристайл»;
  • Арсений Матанцев, обладатель Кубка России 2019 в дисциплине «фристайл».

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