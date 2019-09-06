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Тамбов примет участников автопробега «Чистая страна»

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Тамбовская область станет первой остановкой Всероссийского автопробега «Чистая страна». 7 сентября пройдет экологический праздник. Выставка современной техники по обращению с мусором откроется на улице Рахманинова.

В образовательном учреждении № 1 «Школа Сколково – Тамбов» пройдет занятие, на котором дети узнают, когда появились различные материалы, как на протяжении истории своего развития человечество избавлялось от отходов, как можно использованным вещам дать вторую жизнь, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Также запланирован плоггинг-забег. Волонтеры, совершая пробежку, соберут мусор в парке «Дружба». Церемония награждения лучших плоггеров состоится на площади Музыки во время концерта. Хедлайнером шоу-программы станет популярный музыкант и блогер Кирилл Нечаев. 8 сентября колонна мусоровозов отправится дальше по городам России.

22 августа сообщалось, что жители Москвы на 10 пунктах приема отходов смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты на культурные мероприятия в рамках акции «Искусство ради экологии». Она продлится до 24 сентября.

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