Врачи назвали вредное для здоровья количество соли

Употребление более шести граммов соли в день может неблагоприятно повлиять на здоровье человека, говорится в отчете Европейского общества кардиологов.

«Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью», — заявил профессор Салим Юсуф из университета Макмастера в Канаде.

По его словам, проведенное канадскими учеными исследование доказало, что даже немного соли — это вредно. По его словам, полезные вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, содержатся не только во фруктах и овощах, но и в орехах, молочных продуктах и красном мясе.

Ранее 6 сентября сообщалось, что ученые рассказали о риске возникновения инсульта из-за отказа от мяса.