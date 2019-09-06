Мотоциклист погиб при наезде автомобиля в Краснодарском крае

В Краснодарском крае проводится проверка по факту гибели водителя мотоцикла. Мужчина упал с транспортного средства и был сбит иномаркой.

Авария произошла на территории Крымского района. По данным ГИБДД, 27-летний мотоциклист на дороге Краснодар–Верхнебаканский превысил скорость движения, не справился с управлением и на закруглении дороги упал с мотоцикла. В результате его сбил автомобиль Hyundai.

От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи, сообщают «Кубанские новости». По данным ГИБДД, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории для управления мотоциклом. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при столкновении автомобиля Mercedes и грузовика погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем.