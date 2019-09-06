Прямой эфир

Мотоциклист погиб при наезде автомобиля в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае проводится проверка по факту гибели водителя мотоцикла. Мужчина упал с транспортного средства и был сбит иномаркой.

Авария произошла на территории Крымского района. По данным ГИБДД, 27-летний мотоциклист на дороге Краснодар–Верхнебаканский превысил скорость движения, не справился с управлением и на закруглении дороги упал с мотоцикла. В результате его сбил автомобиль Hyundai.

От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи, сообщают «Кубанские новости». По данным ГИБДД, у мужчины не было водительского удостоверения соответствующей категории для управления мотоциклом. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при столкновении автомобиля Mercedes и грузовика погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки уснул за рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительницу Карелии будут судить за ДТП с тремя погибшими
Пять человек пострадали в результате ДТП в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019