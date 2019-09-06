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Более 10 кг европейского пармезана уничтожили в Оренбурге

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На одном из рынков Оренбурга обнаружили небольшую партию сыра пармезан, ввоз которого в Россию запрещен. Товар весом 11 кг изъяли и уничтожили. Как сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области, запрещенный сыр нашли во время совместного рейда с представителями таможни и транспортной прокуратуры.

Продукт, согласно маркировке, изготовили в Азербайджане, но нашлись и следы перемаркировки. На упаковках пармезана значился литовский бренд. Всю партию ликвидировали, отмечает РИА «Оренбуржье».

Ранее Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом ​и ручной кладью на границе. При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз пармезана и хамона физическими лицами.

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