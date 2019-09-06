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Фан-зону для просмотра матча Россия–Казахстан откроют в Калининграде

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В Калининграде на территории развлекательного комплекса «Резиденция королей» оборудуют бесплатную фан-зону для просмотра матча Россия–Казахстан. Там установят экран гигантского размера.

Как уточняет «Калининград.RU», фан-зона рассчитана на 1 тыс. человек. Развлекательная программа начнется в 18:00, а трансляция — в 20:45.

Сама игра состоится на стадионе, подготовленном для ЧМ-2018 на острове Октябрьском. Обладатели билетов на матч смогут сделать бесплатно аквагрим, попробовать казахский плов, отправить открытки с «Почты сборной России» и сыграть в футбол с послами национальной команды в «Матче звезд».

3 сентября в подмосковном Новогорске национальная команда России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Казахстана и Шотландии.

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