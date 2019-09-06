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Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Петрова

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе средств за рубеж. Ранее его объявили в международный розыск, передает «РИА Новости».

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Ранее 6 сентября суд арестовал еще одну фигурантку этого дела, главу кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгию Кафкалию, а также бывшего генерального директора автодилера «Рольф» Татьяну Луковецкую.

По версии следствия, в 2014 году основатель «Рольфа» по фиктивному договору продал своей зарубежной фирме акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене — за 4 млрд рублей.

Эти средства через подконтрольный бизнесмену московский банк были переведены его соучастниками со счета «Рольф» на счет «Панабел Лимитед», открытый в австрийской кредитной организации. В результате деньги достались самому бизнесмену.

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