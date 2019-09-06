шкода2
Интерьер изящен, но эргономика хромает. По центру расположена пепельница, а ручки на дверях задают наклон форточкам
Спидометр оптимистично размечен до 140 км/ч
Двери лишены рамок
Лючок бензобака замаскирован под шильдик на переднем крыле
Отличие версии 1100 от версии 1000 в более простом моторе с одним карбюратором. Она развивал те же 52 л.с., но крутящий момент вырос с 75,5 до 81,4 Нм
Охлаждение двигателя жидкостное, в просторном отсеке поместился и радиатор с вентилятором. Зимой в машине не холодно без ухищрений вроде бензиновых печек
Панель с прорезями можно снять, чтобы удобнее обслуживать мотор