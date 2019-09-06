Прямой эфир

шкода2

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Интерьер изящен, но эргономика хромает. По центру расположена пепельница, а ручки на дверях задают наклон форточкам
Фото: Skoda

Интерьер изящен, но эргономика хромает. По центру расположена пепельница, а ручки на дверях задают наклон форточкам

На весь экран
Спидометр оптимистично размечен до 140 км/ч
Фото: Skoda

Спидометр оптимистично размечен до 140 км/ч

На весь экран
Двери лишены рамок
Фото: Skoda

Двери лишены рамок

На весь экран
Лючок бензобака замаскирован под шильдик на переднем крыле
Фото: Skoda

Лючок бензобака замаскирован под шильдик на переднем крыле

На весь экран
Отличие версии 1100 от версии 1000 в более простом моторе с одним карбюратором. Она развивал те же 52 л.с., но крутящий момент вырос с 75,5 до 81,4 Нм
Фото: Skoda

Отличие версии 1100 от версии 1000 в более простом моторе с одним карбюратором. Она развивал те же 52 л.с., но крутящий момент вырос с 75,5 до 81,4 Нм

На весь экран
Охлаждение двигателя жидкостное, в просторном отсеке поместился и радиатор с вентилятором. Зимой в машине не холодно без ухищрений вроде бензиновых печек
Фото: Skoda

Охлаждение двигателя жидкостное, в просторном отсеке поместился и радиатор с вентилятором. Зимой в машине не холодно без ухищрений вроде бензиновых печек

На весь экран
Панель с прорезями можно снять, чтобы удобнее обслуживать мотор
Фото: Skoda

Панель с прорезями можно снять, чтобы удобнее обслуживать мотор

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019