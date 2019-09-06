Более 3,5 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Хабаровском крае

До 2025 года в Хабаровском крае планируется расселение 3,5 тыс. человек, проживающих в аварийном жилье. На эти цели регион получил дополнительное финансирование.

С 2020 года планировалось направить 262 млн рублей. По согласованию с Фондом содействия реформированию ЖКХ регион дополнительно получит еще 73 млн рублей. Аналогичная сумма дополнительных расходов планируется в 2021 году. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Краевая программа переселения рассчитана до 2025 года. Всего планируется построить 25 новых многоквартирных домов. Еще 36 тыс. кв. м жилья будет приобретено в существующих домах.