Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме

Росздравнадзор начал проверку роддома в Москве, где, по информации СМИ, внутриутробной пневмонией заболели два ребенка. Об этом 6 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».

Позднее главврач роддома Ольга Шарапова опровергла это сообщение и заявила, что заболели только два ребенка. Их состояние оценивалось как средней тяжести с благоприятным прогнозом, одного малыша позже перевели в другую больницу в отделение интенсивной терапии. Врач подчеркнула, что эти случаи никак между собой не связаны и что внутриутробная пневмония передается от матери ребенку, а заразиться от других новорожденных дети не могли, пишет RT.

В департаменте здравоохранения Москвы также опровергли информацию о вспышке заболевания и отметили, что в родильном доме №4 при ГКБ имени Виноградова в течение 10 лет не было вспышки инфекций среди новорожденных и женщин, уточняет телеканал «360».

Внутриутробная пневмония — инфекционное поражение легких новорожденного, которое происходит в период внутриутробного развития плода и проявляется в первые 72 часа жизни ребенка.

В марте сообщалось, что во всех роддомах Москвы установили самое современное оборудование.