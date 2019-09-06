Прямой эфир

Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росздравнадзор начал проверку роддома в Москве, где, по информации СМИ, внутриутробной пневмонией заболели два ребенка. Об этом 6 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».

Крыша едет, роддом стоит: врачи ушли не только из-за «смешных» зарплат
Как передача башкирского родильного дома в частные руки заставила медиков уезжать в соседние города

Позднее главврач роддома Ольга Шарапова опровергла это сообщение и заявила, что заболели только два ребенка. Их состояние оценивалось как средней тяжести с благоприятным прогнозом, одного малыша позже перевели в другую больницу в отделение интенсивной терапии. Врач подчеркнула, что эти случаи никак между собой не связаны и что внутриутробная пневмония передается от матери ребенку, а заразиться от других новорожденных дети не могли, пишет RT.

В департаменте здравоохранения Москвы также опровергли информацию о вспышке заболевания и отметили, что в родильном доме №4 при ГКБ имени Виноградова в течение 10 лет не было вспышки инфекций среди новорожденных и женщин, уточняет телеканал «360».

Внутриутробная пневмония — инфекционное поражение легких новорожденного, которое происходит в период внутриутробного развития плода и проявляется в первые 72 часа жизни ребенка.

В марте сообщалось, что во всех роддомах Москвы установили самое современное оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове семья отсудила компенсацию за подмену ребенка в роддоме
Информация о рожавшей без помощи медиков хабаровчанке не подтвердилась

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019