Новую зеленую зону обустраивают на месте гаражей в Краснодаре

В Краснодаре завершается благоустройство новой зеленой зоны. На территории сквера высадят 176 деревьев и более 2,1 тыс. кустарников.

Зеленая зона расположится на улице Садовой. По ее периметру выставят усиленное ограждение, также завершается укладка тротуарной плитки и монтаж уличного освещения. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Сквер разбили на территории, которую ранее занимали гаражи и стихийная парковка. Жители Краснодара просили благоустроить территорию. Глава города Евгений Первышов рассказал о возможности провести работы в рамках федерального проекта. Сквер стал одним из лидеров народного голосования.

Осенью на территории планируется обустройство детской игровой площадки и высадка деревьев и кустарников.