В раде предложили списать задолженность украинцев за ЖКХ

Семь депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступили с инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий законопроект №1106-1 зарегистрирован в парламенте страны 29 августа, пишут «Украинские новости».

Парламентарии предложили списать задолженность, сформировавшуюся на 1 января текущего года, сообщает RT. В январе долг украинского населения по оплате ЖКУ увеличился по сравнению с декабрем 2018 года до 57 млрд гривен (более $2 млрд).

В партии подчеркнули, что за последние пять лет антисоциальная и необоснованная политика в стране привела к росту цен на коммунальные услуги для рядовых граждан, в то время как их платежеспособность снизилась.

5 августа жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.