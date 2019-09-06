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Число концертов классической музыки в Омской области увеличат в два раза

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Министр культуры Омской области Юрий Трофимов утвердил программу развития концертной деятельности в области академической музыки до 2025 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Власти поставили задачу в два раза увеличить посещаемость и количество классических концертов.

Для этого планируется внедрить современные методы менеджмента, обновить материально-техническую базу, совершенствовать системы управления, укрепить кадровый потенциал, развивать любительское музыкальное движение — создавать хоры, ансамбли, в том числе студенческие, а также повысить эффективность использования бюджетных средств. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Развитием академической музыки в регионе занимаются Омская филармония, Музыкальный театр, камерный ансамбль «Мюзет», камерный оркестр «Лад», училище имени Шебалина. В 2018 году только филармония провела 408 концертов, которые посетили 186 тыс. человек.

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