Транспортный налог снизят для электрокаров в Сахалинской области

Налоговую ставку снизят для электрокаров и гибридных автомобилей на Сахалине. Соответствующие поправки приняли депутаты в окончательном чтении.

Законопроект предусматривает снижение налоговой ставки на 50%. Льготные условия будут действовать в период с 2020 по 2022 год. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Особые условия распространяются на транспортные средства с электрическим и гибридным двигателями.

По словам депутатов, льгота предоставляется без ограничения мощности двигателя. Основной целью снижения транспортного налога является стимулирование обновления автопарка автомобилями с более высоким экологическим классом.