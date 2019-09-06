Искусственный интеллект рассчитал лучшее время для требования прибавки к зарплате

Ученые из Томска создали искусственный интеллект, который проанализировал ситуацию на рынке труда и выяснил, при какой зарплате россияне могут просить ее прибавки.

«Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата», — сказал один из авторов разработки Евгений Гарин «Российской газете».

По его словам, удалось выявить группы, в которых существуют «уровни сопротивления» повышения зарплаты. Программа посчитала, что россиянам не стоит просить прибавки, если работа уже оценивается в 20 тыс., 40 тыс., 60 тыс., 75 тыс. или 100 тыс. рублей.

При этом, отмечает Гарин, если оплата труда составляет 34 тыс. рублей, то с большой долей вероятности получить надбавку можно, однако в таком случае новая зарплата не превысит 40 тыс. рублей.

Также искусственный интеллект выявил, что в карьерном росте у каждого человека есть так называемые черные полосы, которые в пересчете на рубли находятся в следующих пределах: от 15 тыс. до 20 тыс. рублей; 34–40 тыс.; 55– 60 тыс.; 70–75 тыс. и от 95 тыс. до 100 тыс. рублей.

Программа рассчитала, что неким «окном стабильности» является заработок более 100 тыс. рублей — в этом случае не стоит беспокоиться о том, что работодатель будет искать замену.

Шанс получить прибавку близок к нулю, если оплата труда составляет 240 тыс. до 250 тыс. рублей, поэтому для увеличения дохода лучше задуматься о собственном деле. Гарин советует также не называть на собеседовании в качестве желаемой зарплаты цифру выше 250 тыс. рублей, поскольку искусственный интеллект показал, что она является психологическим порогом для работодателя.

Ранее Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами. Так, на высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.