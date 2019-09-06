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Первый этап очистки протоки стартовал в Красноярске

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На Абаканской протоке в Красноярске начали работы по очистке русла. Специалисты приступили к покосу водорослей.

О начале работ сообщил глава Красноярска Сергей Еремин. По его данным, на Абаканской протоке начали убирать водоросли. Всего же проект очистки, который разрабатывает министерство экологии и природных ресурсов региона, предусматривает два этапа. На первом этапе русло будет механически очищено, на втором — увеличена проточность. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В протоке уберут искусственные отмели, которые ранее были созданы в технических целях. Стоимость работ оценивается в 32 млн рублей.

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