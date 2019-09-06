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Москвичам пообещали еще неделю теплой и сухой погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сухая и теплая погода с температурой выше +20 градусов продержится в Москве с начала выходных до конца следующей недели, сообщили в центре погоды «Фобос» в пятницу, 6 сентября.

В выходные, 7 и 8 сентября, в столице ожидается переменная облачность с южным и юго-западным ветром 1–6 м/с. Температура в дневные часы составит +23...+25 градусов. По словам синоптиков, такая погода по температурным характеристикам соответствует началу августа

Вплоть до пятницы, 13 сентября, осадков не ожидается. По ночам столбики термометров покажут отметку в +13...+14 градусов.

Ранее в августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

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