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Автокран перевернулся на Чуйском тракте на Алтае

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На Чуйском тракте в Республике Алтай перевернулся автокран с машинистом внутри. Об этом сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Авария произошла в четверг, 5 августа, в Кош-Агачском районе. Автокран под управлением 40-летнего местного жителя двигался со стороны села Ортолык в сторону Кош-Агача. Машинист не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась, пишет altapress.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

29 августа в Ставропольском крае столкнулись микроавтобус и грузовик. Пострадали 15 человек, включая пятерых детей.

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