Прямой эфир

Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.

«Решение суда притянуто за уши и по форме, и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (около $135 — ред.)», — процитировало адвоката Сытника, Владислава Кичу, агентство «Украинские новости» 6 сентября.

Кича добавил, что защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

Как сообщает «РИА Новости», ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он с 2017 по 2019 год несколько раз отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны» в Ровенской области и не внес этот факт в декларацию. Отдых ему обошелся в сумму около $20 тыс. Согласно данным Национального антикоррупционного бюро, за чиновника платило третье лицо. Также было установлено, что за свой отдых и отдых своих друзей Сытник «забыл заплатить немалую сумму наличными», о чем свидетельствуют письменные заявления работников хозяйства.

В этот же день стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук задолжал крупную сумму за коммуналку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о допросе главы офиса Зеленского
Украинского замминистра поймали с поличным при получении взятки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019