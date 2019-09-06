Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых

Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.

«Решение суда притянуто за уши и по форме, и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (около $135 — ред.)», — процитировало адвоката Сытника, Владислава Кичу, агентство «Украинские новости» 6 сентября.

Кича добавил, что защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

Как сообщает «РИА Новости», ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он с 2017 по 2019 год несколько раз отдыхал в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны» в Ровенской области и не внес этот факт в декларацию. Отдых ему обошелся в сумму около $20 тыс. Согласно данным Национального антикоррупционного бюро, за чиновника платило третье лицо. Также было установлено, что за свой отдых и отдых своих друзей Сытник «забыл заплатить немалую сумму наличными», о чем свидетельствуют письменные заявления работников хозяйства.

В этот же день стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук задолжал крупную сумму за коммуналку.