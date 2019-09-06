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Спортсмены исполнили песню Боярского «Хорошего Питера»

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Фото: 78.ru
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Участниками нового флешмоба, охватившего жителей Санкт-Петербурга, исполняющих новую песню Михаила Боярского «Хорошего Питера», стали спортсмены.

Так, свою версию представили участники молодежной команды волейбольного клуба «Зенит». Не остались в стороне и футболисты пляжного петербургского клуба «Кристалл», сообщает в пятницу, 6 сентября, телеканал «78».

Автор музыки и слов хита — Игорь Матвиенко, из-под пера которого вышли многие популярные песни последних 30 лет.

В создании «Хорошего Питера» также приняли участие выпускники М.А.М.А. — музыкальной академии мэтра. Премьера песни состоялась 4 сентября.

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