Спортсмены исполнили песню Боярского «Хорошего Питера»

Участниками нового флешмоба, охватившего жителей Санкт-Петербурга, исполняющих новую песню Михаила Боярского «Хорошего Питера», стали спортсмены.

Так, свою версию представили участники молодежной команды волейбольного клуба «Зенит». Не остались в стороне и футболисты пляжного петербургского клуба «Кристалл», сообщает в пятницу, 6 сентября, телеканал «78».

Автор музыки и слов хита — Игорь Матвиенко, из-под пера которого вышли многие популярные песни последних 30 лет.

В создании «Хорошего Питера» также приняли участие выпускники М.А.М.А. — музыкальной академии мэтра. Премьера песни состоялась 4 сентября.