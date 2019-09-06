30 августа — 6 сентября в объективе «Известий»

Ученик одной из столичных школ на праздничной линейке в честь Дня знаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Пешеходный переход в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Один из экспонатов выставки «Философия общего дела», открывшейся в пространстве галереи ГУМ-Red-Line в Гостином дворе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игрок ХК «Авангард» Мэт Робинсон во время матча КХЛ ЦСКА–«Авангард»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Посетитель выставки «Буквари и буквы в собрании Эрмитажа», которая открылась в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от паводка жителями города Тулун
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
Аппарат для непрямого массажа сердца в Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На улице Никольской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Марио Касас на крыше отеля The Ritz Carlton в Москве. Актер прибыл в столицу на премьеру сериала «Влечение» с его участием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участники Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, почетными гостями которого во Владивостоке стали президент РФ Владимир Путин, монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие XIII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» на ВДНХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина» в Музее-заповеднике «Бородинское поле»
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