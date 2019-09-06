30 августа — 6 сентября в объективе «Известий»

Участники Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет, почетными гостями которого во Владивостоке стали президент РФ Владимир Путин, монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Синдзо Абэ