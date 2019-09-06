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ФАС не исключила картельный сговор при повышении цен на проезд в Пензе

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Управление ФАС по Пензенской области отчиталось о результатах выездных проверок. Они начались после того, как ведомство получило несколько жалоб на повышение цен на проезд в общественном транспорте некоторыми перевозчиками.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, на которое ссылается ИА «Пенза-пресс», установлено, что компании-перевозчики в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен.

Эти действия совершены хозяйствующими субъектами-конкурентами синхронно, что может говорить о реализации антиконкурентного картельного сговора.

УФАС издало указ о возбуждении дела. Его фигуранты — ООО «Меркурий», ООО «Корпорация дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс».

Агентство напоминает, что жалобы в антимонопольную службу, в частности, подавали мэрия Пензы и областная прокуратура.

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