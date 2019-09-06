Жительницу Карелии будут судить за ДТП с тремя погибшими

В Карелии суда ожидает женщина-водитель, которая столкнулась с отечественным автомобилем, в результате чего погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 23 февраля этого года на трассе А-121 «Сортавала». По версии следствия, женщина не учла дорожные условия, не справилась с управлением и столкнулась с «Ладой», которая двигалась по встречной полосе, пишет ИА «Карелinform».

В результате аварии погибли двое пожилых людей и ребенок, которые находились в отечественной легковушке.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц. После вручения ей копии обвинительного заключения, дело будет передано в суд для рассмотрения его по существу.