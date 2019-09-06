Прямой эфир

Жительницу Карелии будут судить за ДТП с тремя погибшими

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии суда ожидает женщина-водитель, которая столкнулась с отечественным автомобилем, в результате чего погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 23 февраля этого года на трассе А-121 «Сортавала». По версии следствия, женщина не учла дорожные условия, не справилась с управлением и столкнулась с «Ладой», которая двигалась по встречной полосе, пишет ИА «Карелinform».

В результате аварии погибли двое пожилых людей и ребенок, которые находились в отечественной легковушке.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц. После вручения ей копии обвинительного заключения, дело будет передано в суд для рассмотрения его по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Липецкой области
Сбившей насмерть девятилетнего ребенка уфимке вынесли приговор

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019