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Зеленский не поддержал разрешение гражданского оборота оружия

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против легализации гражданского оборота оружия, о которой его просили в соответствующей петиции. Ответ Зеленского опубликован 6 сентября на сайте официального интернет-представительства украинского главы.

«Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — заявил Зеленский, отметив, что государство несет ответственность перед людьми за свою деятельность.

Президент Украины добавил, что высказанные в петиции предложения будут переданы на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы.

Ранее в августе украинцы предложили Зеленскому сделать доллар национальной валютой страны, начав собирать подписи в соответствующей петиции.

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