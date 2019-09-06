Зеленский не поддержал разрешение гражданского оборота оружия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против легализации гражданского оборота оружия, о которой его просили в соответствующей петиции. Ответ Зеленского опубликован 6 сентября на сайте официального интернет-представительства украинского главы.

«Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — заявил Зеленский, отметив, что государство несет ответственность перед людьми за свою деятельность.

Президент Украины добавил, что высказанные в петиции предложения будут переданы на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы.

Ранее в августе украинцы предложили Зеленскому сделать доллар национальной валютой страны, начав собирать подписи в соответствующей петиции.