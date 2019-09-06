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Дело о мошенничестве возбудили в отношении стоматологий в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в отношении двух стоматологических клиник возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Об этом сообщает прокуратура области.

Организации незаконно получили средства из бюджета территориального фонда медицинского страхования. Сумма ущерба составила 70 тыс. рублей, пишет ИА «НьюсНН».

В адрес стоматологий внесены представления. Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Нижнем Новгороде в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который продавал поддельные туристические путевки. Пострадавшие заплатили мужчине около 3,2 млн рублей.

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