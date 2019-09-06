МЧС заявило о высоком риске пожаров в Волгоградской области

ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило о высоком риске природных пожаров в регионе с 6 по 9 сентября. В эти дни сохранится наивысший или чрезвычайный уровень пожарной опасности — пятый.

Всем жителям обрасти рекомендовали не отдыхать в лесах. Ограничение на их посещение действует до 19 сентября. ИА «НовостиВолгограда.Ру» сообщает, что, скорее всего, запрет на доступ в леса будет продлен как минимум на месяц, до окончательного наступления прохладной погоды.

Особый противопожарный режим, предусматривающий высокие штрафы за нарушения правил пожарной безопасности, действует на территории 47 городских и сельских поселений и 10 муниципальных районов. Жителям запрещено разводить костры, жечь костры, камыш и сжигать мусор.

5 сентября сообщалось о продлении ограничений на посещение лесов в Липецкой области.