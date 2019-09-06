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Банду автоугонщиков задержали в Саратовской области

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В Саратовской области сотрудники полиции и бойцы СОБР задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась угонами иномарок. Сюжет на эту тему был опубликован в официальной группе ГУ МВД региона во «ВКонтакте».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность задержанных к совершению краж дорогостоящих автомашин. Группа была задержана во время перебивки номерных знаков», — цитирует начальника УУР ГУ МВД по региону Владимира Харольского ИА «Взгляд-инфо».

По информации ведомства, злоумышленники использовали спецоборудование и гаджеты, в том числе устройство подавления сигнала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

8 августа сообщалось, что британские эксперты по безопасности провели исследование и выяснили, какие машины с бесключевым доступом проще всего угнать.

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