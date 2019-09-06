«Одноклассники» поддержат региональные и городские СМИ

Региональные СМИ и местные газеты получат дополнительный охват в социальной сети «Одноклассники». Пользователи соцсети по всей России смогут узнавать о самых актуальных событиях города и региона благодаря запуску новой системы поддержке медиа, а местные СМИ увеличат число подписчиков.

«Локальные новости будут появляться в ленте «Рекомендации» соцсети с высоким приоритетом для тех пользователей, кому интересны события их города или региона: как в общей ленте, так и с пометкой «Новости региона», — говорится в релизе, поступившем в пятницу, 6 сентября, в «Известия».

В основе сервиса лежит машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Первые тесты отметили, что локальный контент популярен в соцсети: охваты групп региональных медиа выросли в среднем на 25%, а число подписчиков — на 20%. Поддержку от соцсети будут получать официальные активные группы региональных российских СМИ, публикующие не менее 50 постов в сутки и имеющие не менее 10 тыс. подписчиков. Сейчас в ОК регулярно публикуют свой контент порядка 150 верифицированных групп локальных СМИ.

Также в пятницу «Одноклассники» объявят результаты отборочного тура конкурса для региональных СМИ OK Media Challenge. Медиа, прошедшие отбор, поборются за главные призы — бюджет на продвижение через рекламный кабинет в соцсети и регулярную промоподдержку от социальной сети.

В конце августа «Московские сезоны» запустили в социальной сети «Одноклассники» онлайн-квест к 872-летию столицы, который собрал самые известные стихи и песни о Москве, которые прочитают актеры, певцы и телеведущие.

Пользователям «Одноклассников» нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами. Ответы пропоют или зачитают Николай Фоменко, Ирина Безрукова, DJ Грув, Евгения Добровольская, Николай Дроздов и другие знаменитости.