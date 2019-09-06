Прямой эфир

Садоводы Тамбовской области заложат 600 га новых садов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области осенью 2019 года планируется заложить около 600 га новых садов. Об этом сообщает региональная администрация.

Большая часть новых плодовых насаждений относится к сельхозугодьям интенсивного типа. Часть работ выполнили весной, еще 600 га заложат осенью, пишет ИА «Абирег».

По информации управления сельского хозяйства региона, в 2019 году садоводческими хозяйствами собраны 4,3 тыс. т яблок с 327 га. Всего планируется убрать 1272 га.

За последние два года на территории Тамбовской области было создано около 2 тыс. га новых садоводческих площадей. Работает 12 садоводческих хозяйств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 2 млн т зерна собрали в Тамбовской области
Новые резиденты вложат в ТОСЭР под Тамбовом 250 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019