Садоводы Тамбовской области заложат 600 га новых садов

В Тамбовской области осенью 2019 года планируется заложить около 600 га новых садов. Об этом сообщает региональная администрация.

Большая часть новых плодовых насаждений относится к сельхозугодьям интенсивного типа. Часть работ выполнили весной, еще 600 га заложат осенью, пишет ИА «Абирег».

По информации управления сельского хозяйства региона, в 2019 году садоводческими хозяйствами собраны 4,3 тыс. т яблок с 327 га. Всего планируется убрать 1272 га.

За последние два года на территории Тамбовской области было создано около 2 тыс. га новых садоводческих площадей. Работает 12 садоводческих хозяйств.