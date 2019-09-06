В Воронеже третий день подряд задержали рейс на Петербург

Рейс авиакомпании «Руслайн» Воронеж – Санкт-Петербург задержали третий день подряд из-за технических проблем. Об этом 6 сентября пишет «РИА Новости».

По расписанию самолет должен был вылететь в Петербург в 7:15 мск, в итоге вылет произошел в 10:04 мск. Всего отправление рейса откладывалось три раза. Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на представителя контакт-центра авиакомпании, причиной послужила техническая неисправность, из-за которой лайнер прибыл в аэропорт отправления позже запланированного времени.

Накануне, 5 сентября, вылетевший из Воронежа самолет вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы резервного источника электропитания. 4 сентября причиной аналогичной ситуации послужили неубранные стойки задних шасси.

Как отмечает сайт kp.ru, в «Руслайне» пока не сообщают о том, что предпринимают для предотвращения подобных инцидентов, но в авиакомпании предложили пассажирам этих двух самолетов скидку в 50% на перелет по любому направлению своей маршрутной сети.