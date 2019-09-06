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Лето 2019 года в Ижевске признали самым холодным в этом городе в XXI веке

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Лето 2019 года в Ижевске оказалось самым холодным для этого города в XXI веке. Средняя температура воздуха с июня по август составила +15,6 градуса. За всё это время не было ни одного дня, когда температура поднималась в дневные часы до +30 градусов.

На втором месте по этому показателю лето 2002 года, на третьем — лето 2001 года. Как отмечает ИА «Сусанин», в Ижевске были года, когда температура опускалась ниже этих значений, однако это было в XX веке. Такое лето, в частности, фиксировалось в 1986, 1992 и 1994 годах.

По количеству выпавших в Ижевске осадков (259 мм) лето 2019 года рекордсменом не стало. Так, в 2017 году их было 312 мм. А рекорд принадлежит 1984 году — 448 мм.

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