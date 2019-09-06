Умерла актриса Кэрол Линли

Американская актриса и модель Кэрол Линли скончалась на 78-м году жизни во вторник, 3 сентября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал The New York Times ее друг, американский актер Трент Долан.

По его словам, причиной смерти актрисы стал сердечный приступ.

Линли начала свою актерскую карьеру в 1958 году и получила широкую известность после участия в бродвейской пьесе «Голубой деним». После этого она снялась и в экранизации пьесы в 1959 году, за что была номинирована на премию «Золотой глобус».

Также среди фильмов с ее участием «Возвращение в Пейтон-плэйс» (1961), «Под деревом любви» (1963), «Кардинал» (1963), «Банни Лейк исчезает» (1965) и «Харлоу» (1965). Кроме того, в фильме «Приключение Посейдона» Линли исполнила песню The Morning After, которая получила премию «Оскар».