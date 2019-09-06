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Новый посол ФРГ заявил о своей симпатии к России

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Фото: SA West Global Intelligence/backgroundscreeninginrussia.com
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Новый посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр сообщил, что приехал работать в Москву, испытывая большую симпатию к России, ее людям и культуре.

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре», — говорит дипломат в видеообращении, опубликованном 6 сентября на странице посольства ФРГ в РФ в Facebook.

«Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениям», — сказал фон Гайр. Дипломат добавил, что с радостью ждет знакомства с людьми, которые делают всё ради укрепления взаимоотношений Германии и России.

Геза Андреас фон Гайр пришел на смену Рюдигеру фон Фричу, занимавшему пост посла ФРГ в РФ с марта 2014 года. Новый посол находится на дипломатической службе с 1991 года. За свою карьеру он в том числе возглавлял отдел в департаменте внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера, занимал пост вице-президента федеральной разведывательной службы Германии и руководил политическим департаментом федерального министерства обороны.

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