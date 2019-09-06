Прямой эфир

Квартиру для обучения подростков с ментальными отклонениями открыли в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе (Республика Башкортостан) открылась квартира для обучения детей с ментальными отклонениями и другими нарушениями развития. Презентацию «Учебной квартиры» общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие» провела в четверг, 5 сентября.

Трехкомнатная квартира была выделена столичной мэрией, обставлена мебелью и домашним оборудованием, с которым ребятам придется столкнуться в самостоятельной жизни. Здесь они получат навыки обращения с кухней, санузлом, утренними процедурами и сборами, пишет «МедиаКорСеть».

Специалисты научат детей с синдромом Дауна делать покупки в магазинах, ездить в общественном транспорте и многому другому. Также будут организованы экскурсии по городу и мастер-класс в компаниях-партнерах проекта.

Как рассказала председатель общественной организации Людмила Сахапова, длительность курсов пока составляет пять дней, в будущем планируется продлить этот срок до двух недель. Таким образом в год будут обучать до 200 человек.

Создать такую квартиру в ноябре 2018 года поручил врио главы республики Радий Хабиров после встречи с родителями детей с особенностями здоровья. 5 сентября он побывал на презентации квартиры и пообщался с родителями детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школу здорового питания создают в Башкортостане
Сертификаты на дополнительное образование начали выдавать в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019