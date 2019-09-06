Квартиру для обучения подростков с ментальными отклонениями открыли в Уфе

В Уфе (Республика Башкортостан) открылась квартира для обучения детей с ментальными отклонениями и другими нарушениями развития. Презентацию «Учебной квартиры» общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие» провела в четверг, 5 сентября.

Трехкомнатная квартира была выделена столичной мэрией, обставлена мебелью и домашним оборудованием, с которым ребятам придется столкнуться в самостоятельной жизни. Здесь они получат навыки обращения с кухней, санузлом, утренними процедурами и сборами, пишет «МедиаКорСеть».

Специалисты научат детей с синдромом Дауна делать покупки в магазинах, ездить в общественном транспорте и многому другому. Также будут организованы экскурсии по городу и мастер-класс в компаниях-партнерах проекта.

Как рассказала председатель общественной организации Людмила Сахапова, длительность курсов пока составляет пять дней, в будущем планируется продлить этот срок до двух недель. Таким образом в год будут обучать до 200 человек.

Создать такую квартиру в ноябре 2018 года поручил врио главы республики Радий Хабиров после встречи с родителями детей с особенностями здоровья. 5 сентября он побывал на презентации квартиры и пообщался с родителями детей.