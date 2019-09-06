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Крупнейшая гонка по бездорожью «Эчпочмак трофи» пройдет в Татарстане

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В Менделеевске в Татарстане с 20 по 22 сентября будет проходить крупнейшая гонка по бездорожью. Она состоится в рамках фестиваля по внедорожным гонкам «Эчпочмак Трофи», который проходит в республике в третий раз.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на организаторов, участникам приготовили «нереальную» трассу с болотами, вязкой грязью, непроходимыми участками и поваленными деревьями, «около 60 точек для всех классов».

В этом году, в отличие от предыдущих, гонщиков ждет торжественный старт и проезд через подиум, установленный на центральной площади Менделеевска.

Также организаторы позволят испытать трассу не только профессиональным джиперам, но и новичкам внедорожного спорта. Для этого введен специальный гостевой класс — OPEN. Некоторые точки можно будет преодолевать пешком.

Кроме того, гонщикам разрешат продемонстрировать свои автомобили и рассказать об их модернизации.

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