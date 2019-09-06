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Посетителям ростовского зоопарка сделают бесплатные прививки от гриппа

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В Ростове-на-Дону посетителям зоопарка прививки от гриппа сделают бесплатно. Акция состоится 7 сентября.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на администрацию зоопарка, автомобиль медиков будет стоять на площади перед музеем с 11:00 до 14:00. Перед вакцинацией пациента обязательно осмотрит врач.

Для того чтобы получить инъекцию, необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.

Ранее жителям Таганрога посоветовали сделать прививки от кори из-за вспышки этого заболевания на Украине. Глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию там как «самую тяжелую» среди европейских стран.

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