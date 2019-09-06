В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги

Под Сочи сошедшие с гор в результате обильных осадков оползни и сели заблокировали проезд по автодорогам. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве рассказали, что за минувшую ночь самые сильные осадки выпали в Хостинском районе — 60 мм, а сошедшие сели перекрыли две автотрассы, пишет сайт kp.ru.

Сель объемом около 1 тыс. кубометров сошел в озеро в районе села Калиновое и перекрыл дорогу к населенным пунктам Калиновое озеро, Красная Воля, Воронцовка, Илларионовка, Хлебороб. Еще один оползень перекрыл движение по Новороссийскому шоссе.

Для перевозки местных жителей организовали автобусы. Люди едут до оползня, после чего пересаживаются на другой автобус, везущий уже до работы или школы. Личным автотранспортом горожане пользуются только для проезда по альтернативной грунтовой дороге, отмечает телеканал «Звезда».

Кроме того, из-за случившегося в районе Новороссийского шоссе минимум в 30 домах был отключен газ. Власти города принимают экстренные меры по расчистке трасс. На месте ЧП работает тяжелая техника, расчищающая последствия селей.

В конце августа сообщалось, что сильнейшие ливни привели к сходу оползней во Владивостоке.