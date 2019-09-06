Аллею адмиралов откроют в Кронштадте в рамках создания ОЭС

В Кронштадте в 2020 году откроют интерактивную Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Это произойдет в рамках создания там особой экономической зоны.

Как заявила ТАСС член рабочей группы по развитию проекта «Кронштадт. Остров фортов» Марика Коротаева, центральная аллея Кронштадта готова к запуску.

Аллея будет заканчиваться фортом «Император Петр I». Конкурс на проект монумента погибшим морякам объявят через несколько месяцев, сообщает телеканал «78».

В июне сообщалось о достижении договоренности между Минэкономразвития России и властями Санкт-Петербурга о создании в Кронштадте особой экономической зоны туристического типа. Об этом «Известиям» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, над проектом по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте также будут работать Минобороны России и представители бизнеса.