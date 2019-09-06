Стала известна дата возвращения робота «Федор» на Землю

Робот «Федор» вернется на Землю на борту корабля «Союз МС-14» в ночь на 7 сентября.

«Отстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту от МКС намечена на 21:14 мск», — рассказали ТАСС в пресс-службе головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш 6 сентября.

Планируется, что двигатели корабля на торможение включатся в 23:37, после этого «Союз МС-14» войдет в плотные слои атмосферы и поступит команда на раскрытие основного парашюта. Посадка аппарата намечена на 00:37, она произойдет неподалеку от казахстанского города Джезказган.

Накануне сообщалось, что робота «Федора» активировали перед возвращением на Землю.

3 сентября робот поработал на МКС различными инструментами, а 1 сентября под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включил дрель и протер руки полотенцем.

29 августа на МКС начались испытания экзоскелета для «Федора», который необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.